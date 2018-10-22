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برلمان

برلمانية: إعداد قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج مشروع قومي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:13 م
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله
فريدة محمد
أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت "رزق الله" فى بيان صحفى لها أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأفادت "النائبة" بأن ذلك يمثل توظيفا لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى توظيفها في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأكدت على أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن في الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه كان هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت أن مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج يعد مشروعًا قوميًا لما له من أهمية كبيرة في توثيق بيانات المصريين بالخارج، فالمواطن المقيم بالخارج ليس مجرد رقم، وإنما مجموعة من البيانات يجب التعامل معه من خلالها، لذا يتم إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات أو الجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.
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