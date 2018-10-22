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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن وموسكو التمسك بالمعاهدة التاريخية للأسلحة النووية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا الاتحاد الأوروبي كلًا من الولايات المتحدة وروسيا إلى التمسك بالمعاهدة التاريخية للأسلحة النووية المبرمة بين الدولتين في عام 1987 والتأكد من أنها تطبق بطريقة كاملة وقابلة للتحقق.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ماجا كوسيجانسيك قولها إن "واشنطن وموسكو بحاجة إلى مواصلة الانخراط في حوار بناء من أجل الحفاظ على المعاهدة".

وأضافت كوسيانشيك أنه في أوروبا فإن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ساهمت في إنهاء الحرب الباردة وإنهاء سباق التسليح النووي وهي أحد أحجار الزاوية في بنية الأمن الأوروبي.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي بانسحاب بلاده من المعاهدة التاريخية، التي أبرمها رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، انتقادات لاذعة من قبل مسئولين روس.
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