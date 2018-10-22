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منوعات

شاهد .. لحظة فتك فهد ماكر بظبي داخل محمية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات مثيرة لحظة هجوم فهد متوحش على ظبي بسرعة البرق أثناء بحثها عن الطعام.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يوضح الفيديو، الفهد المفترس وهو يتسلل نحو الظبي خلال بحثه عن الشعب في محمية بجنوب أفريقيا.

وكان الفهد الماكر يختبئ خلف الأشجار، ليركض وراء فريسته قبل أن يندفع بشكل مفاجئ على الظباء ويسقطها ارضًا لينهش جسدها.

وحاول الظبي خلال الهجوم المرعب عليه ان يفلت من أنياب ومخالب الفهد ولكنه باء بالفشل وسقط فريسه بين فكي الحيوان المفترس.
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