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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ29 أكتوبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد - أحمد مهدى
قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 29 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
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