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التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أهداف واستراتيجية التجارة الداخلية في كل المحافظات، لافتًأ إلى أن البحيرة سيكون بها أسواق من اكبر الاسواق المجمعة.

وأضاف "المصيلحي"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له خلال افتتاحه للمنطقة الاستراتيجية الجديدة، "مفيش حد برا بيطبخ بطماطم، احنا كبرنا جدا و توسعنا وحساسية السعر زادت جدا، والمحافظة على انخفاض التكلفة أصبح أساسيًا فى عرض السلع.".

وأوضح وزير التموين ان المنطقة اللوجستيه تهدف للحد من فاقد المحاصيل الزراعية، من خلال حسن استقبالها وفرزها، وتعبئتها ثم توجيهها للأسواق او تخزينها بدرجات حرارة معينه للحفاظ عليها.
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التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
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