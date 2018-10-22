تحرير 17 مخالفة تموينية وبيئية في حملة ببئر العبد

نفذت الجهات الرقابية بمركز بئر العبد بشمال سيناء حملات مشتركة لمراقبة الأسواق بالمدينةـ بمشاركة قوات الشرطة.



وقال محمد عيد مسئول العلاقات العامة والإعلام بمركز بئر العبد، إنه تم تنفيذ حملة مشتركة برئاسة رئيس المركز والمدينة، ومشاركة الشرطة والتموين والبيئة والإشغالات والتراخيص، مشيرا إلى أنه تم تحرير 17 مخالفة منها 15 مخالفة تموينية و2 مخالفة بيئية و10 محاضر إشغالات ومخالفة تراخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعطاء أصحاب السيارات مهلة لوضع ملصق على سيارات الأجرة موضح عليها خط السير والأجرة ورقم السيارة.