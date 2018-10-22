برلمانيون كوريون جنوبيون يزورون الجزر المتنازع عليها وسط معارضة اليابان

توجهت مجموعة من البرلمانيين الكوريين الجنوبيين من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، اليوم الاثنين، لزيارة الجزر المتنازع عليها بين سول وطوكيو في بحر اليابان وسط معارضة من الجانب الياباني.



وأكد رئيس لجنة التعليم في الجمعية القومية الكورية الجنوبية لي تشان يول - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية - أن 13 برلمانيا من كوريا الجنوبية بينهم برلمانيون من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي الليبرالي الكوري ، زاروا جزيرتين من الجزر الصخرية المتنازع عليها والمعروفة باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية.



وأوضح لي أن الهدف من الزيارة هو إنكار المزاعم اليابانية في الكتب المدرسية بأن تلك الجزر جزء من اليابان، وترويج مفهوم صحيح للتاريخ.



وكانت الحكومة اليابانية تدعو مجموعة البرلمانيين عبر القنوات الدبلوماسية إلى عدم زيارة الجزر المتنازع عليها، في أعقاب زيارة مماثلة جرت في مايو الماضي.



ونشرت كوريا الجنوبية أفراد أمن في الجزر منذ عام 1954، كما قامت ببناء مساكن ومنشأة مراقبة ومنارة وموانئ للسفن.

ويُشار إلى أن الجزر تقع على مسافة متساوية تقريبا من شبه الجزيرة الكورية وجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.





