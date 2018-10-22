سقوط حارس وتاجرة مفروشات بتهمة سرقة منسوجات بـ300 ألف في المحلة

ضبطت الأجهزة الامنية بالغربية، حارس أمن بمصنع منسوجات وتاجرة ملابس ومفروشات، لارتكابهما واقعة سرقة بضائع مفروشات ومنسوجات وفوط من داخل مصنع بقيمة 300 ألف جنيه بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد ناجي العيسوي مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو "محمد فتحي أبوالفتوح " 41 سنة صاحب مصنع غزل والنسيج خلف جمعية الغزل بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة مقيم بشارع فرحات بدائرة الفيم باكتشافه سرقة كمية من المنسوجات "فوط – مفروشات " من داخل المصنع تقدر بقيمتها 300 ألف جنيه، وذكر أنه لا توجد تلفيات بمنافذ المصنع ولا يتهم أحدا بالسرقة.



شكل فريق بحث جنائي قاده اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية والعقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، لكشف غموض واقعة حادث السرقة وضبط الجناة.



وتبين من التحريات الأمنية التى أجراها النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد .ا .ف.ب " 58 سنة حارس أمن بالمصنع مقيم بشارع عبد الله عفيفي الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 3800 جنيه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه بسرقة المنتجات من داخل المصنع حراسته على فترات متقاربة باستخدام دراجة نارية "توك توك " تم ضبطه.



كما أوضح أن المبلغ المضبوط من متحصلات بيع بعض المسروقات وأرشد عن مكان باقي المسروقات لدى العميلة "هيام .ع .ز " 45 سنة تاجرة ملابس – مقيم بقرية بلقينا بمركز المحلة، والتي بتلك الأشياء من متحصلات السرقة، وتم ضبطها بمحل سكنها وضبط بحوزتها كمية كبيرة من المنسوجات وتم التحفظ عليها.



وبمواجهتما قرر قيامها بشراء تلك المضبوطات من المذكور نظير مبالغ مالية بخسة لكونها من متحصلات سرقة وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة وتحرر المحضر رقم 9436 جنح قسم ثالث المحلة لسنة 2018م وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.