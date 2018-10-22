ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

منذر رياحنة يكشف عن مسلسله الجديد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشف الفنان السوري منذر رياحنة عن تفاصيل مشروعه الدرامي القادم من خلال تغريدة أطلقها منذ قليل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال "رياحنة": " ‏بسم الله توكلنا على الله .. انتظروني إن شاء الله في المسلسل الكويتي الجديد ‎ماذا لو؟ مع نخبة من نجوم الدراما .. دعواتكم لي".

كان منذر رياحنة اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل البيت الكبير ولم يكشف عن أسباب هذا القرار.

يذكر أن منذر رياحنة خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أبو عمر المصري.
loading...

ترشيحاتنا

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

جاريد كوشنر: السعودية شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة توضح حقيقة إغلاق صفحات المدارس على فيس بوك

قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام
التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟