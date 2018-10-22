منذر رياحنة يكشف عن مسلسله الجديد

كشف الفنان السوري منذر رياحنة عن تفاصيل مشروعه الدرامي القادم من خلال تغريدة أطلقها منذ قليل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وقال "رياحنة": " ‏بسم الله توكلنا على الله .. انتظروني إن شاء الله في المسلسل الكويتي الجديد ‎ماذا لو؟ مع نخبة من نجوم الدراما .. دعواتكم لي".



كان منذر رياحنة اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل البيت الكبير ولم يكشف عن أسباب هذا القرار.



يذكر أن منذر رياحنة خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أبو عمر المصري.