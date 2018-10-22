شاهد.. السفير الألماني يشارك في إحياء ذكرى معركة العلمين

شارك السفير يوليوس جيورج لوي، سفير دولة ألمانيا لدى مصر في إحياء الذكرى 76 لمعركة العلمين التي اندلعت عام 1942 في المدينة المصرية.



وأقام سفراء كل من ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية مراسم مشتركة، أول أمس، لإحياء الذكرى الـ76 لمعركة العلمين التي اندلعت خلال الحرب العالمية الثانية بين قوات التحالف وقوات المحور، حيث انتصر الحلفاء بقيادة بريطانيا على قوات المحور بقيادة ألمانيا.



وفي كلمته، أكد السفير الألماني بالقاهرة️ على امتنانه لبريطانيا للصداقة والتحالف الوثيق الذي تطور بعد الحرب المريعة التي انبثقت من ألمانيا، والتي -في ساحات معركة العلمين وحدها- كلفت حياة الآلاف من الجنود من الإمبراطورية البريطانية ️وحلفائها، وكذلك إيطاليا وألمانيا، كما تذكر أيضًا الخسائر المدنية التي سببتها هذه الحرب في مصر.



وأضاف: "لا يزال التزامنا التاريخي لمنع - قدر المستطاع- وتجدد حدوث مثل هذه الكارثة، والعمل من أجل إرساء السلام والنظام الدولي القائم على القانون".



وقام سفراء ألمانيا وبريطانيا في القاهرة بوضع الورود على قبر ضحايا معركة العلمين.