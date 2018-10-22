ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة الشرقية تناقش الإنترنت والتحكم الأبوي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقدت مكتبة الصنافين محاضرة عن " الإنترنت والتحكم الأبوي " تحدث فيها الأخصائي الثقافي عن عصر السماوات المفتوحة الآن فكان لابد من تربية الأطفال جنبا إلى جنب مع كل هذه التكنولوجيا الهائلة حيث أصبحت الهواتف الذكية في أيدي جميع الأطفال الآن وهذا يعرضهم بصورة أو بأخرى إلى محتوى غير مناسب لأعمارهم، يتوجب متابعة ويقظة الوالدين.

وناقش قصر ثقافة منيا القمح كتاب بعنوان " دبدوب والأصدقاء " تأليف خالد أحمد خالد ، كما أقام بيت ثقافة القنايات قراءة قصص متنوعة للأطفال وهي حب الوطن وحلم أصغر شهيدة ومعركة العاشر من رمضان.

ونظم بيت ثقافة شيبة محاضرة بعنوان " الدروس المستفادة من حرب اكتوبر " تحدث الأخصائي الثقافي عن حرب أكتوبر أحداثها ونتائجها وأسباب النصر. كماأقام قصر ثقافة الطفل بالحلمية مسابقة ثقافية وفنية.

أظهر فيها الرواد مهارات تركيب المكعبات وبعض الألعاب الأخري وتم عمل بعض الرسومات بالمرسم. ونظم بيت ثقافة مباشر ورشة فن تشكيلي بعنوان " دور الظل والنور في إظهار المجسمات ".
loading...

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

سقوط عصابة هم هم.. يحضرون حفلات الأوبن بوفيه ويسرقون متعلقات الضيوف الثمينة

فرج عامر يحذر من تكرار كارثة غرق الإسكندرية

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

شاهد .. لحظة اختباء عشرات المهاجرين داخل سيارة نقل للوصول إلى بريطانيا

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. اعتزلت وارتدت الحجاب بعد تألقها دراميا

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة التاسعة بالبريميرليج

طارق قنديل يكشف آخر تطورات استاد الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان
النجار: شيخ الأزهر لا يدخر جهدًا لتحقيق التواصل بين الشرق والغرب..فيديو
مميش يوقع اتفاق تسوية مع شركة أدوية بشرق بورسعيد..فيديو وصور
على عوف يكشف سبب رفض المصريين بدائل الأدوية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟