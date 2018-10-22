ثقافة الشرقية تناقش الإنترنت والتحكم الأبوي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقدت مكتبة الصنافين محاضرة عن " الإنترنت والتحكم الأبوي " تحدث فيها الأخصائي الثقافي عن عصر السماوات المفتوحة الآن فكان لابد من تربية الأطفال جنبا إلى جنب مع كل هذه التكنولوجيا الهائلة حيث أصبحت الهواتف الذكية في أيدي جميع الأطفال الآن وهذا يعرضهم بصورة أو بأخرى إلى محتوى غير مناسب لأعمارهم، يتوجب متابعة ويقظة الوالدين.



وناقش قصر ثقافة منيا القمح كتاب بعنوان " دبدوب والأصدقاء " تأليف خالد أحمد خالد ، كما أقام بيت ثقافة القنايات قراءة قصص متنوعة للأطفال وهي حب الوطن وحلم أصغر شهيدة ومعركة العاشر من رمضان.



ونظم بيت ثقافة شيبة محاضرة بعنوان " الدروس المستفادة من حرب اكتوبر " تحدث الأخصائي الثقافي عن حرب أكتوبر أحداثها ونتائجها وأسباب النصر. كماأقام قصر ثقافة الطفل بالحلمية مسابقة ثقافية وفنية.



أظهر فيها الرواد مهارات تركيب المكعبات وبعض الألعاب الأخري وتم عمل بعض الرسومات بالمرسم. ونظم بيت ثقافة مباشر ورشة فن تشكيلي بعنوان " دور الظل والنور في إظهار المجسمات ".