أفريقية البرلمان: القمة المصرية السودانية ستناقش تأمين الحدود بين البلدين

قال النائب محمود يحيى ، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسى والرئيس البشير يوم الخميس المقبل بالسودان لها أهميتها القصوى خاصة خلال الفترة الحالية.



واشار يحيى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة من المقرر ان تناقش اوجه التنسيق فى الملفات الهامة بين البلدين وعلى رأسها تأمين الحدود المصرية - السودانية ، بالإضافة إلى التنسيق بشأن المصالح المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن القيادة السياسية فى مص على وعى بأهمية العلاقة بين البلدين ، وبالتالى فمن المتوقع ان ايضا ان تتطرق القمة لتقريب وجهات النظر فى أى نقاط خلافات سابقة بين البلدين ، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة.

