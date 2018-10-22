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محافظات

حميدة: 534 فريقا استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة ببني سويف

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:08 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة
محمد عبد الحليم
قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المديرية استعدت للمشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس "سي" والأمراض غير السارية فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف لمناقشة استعدادات مديرية الصحة للحملة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في تصريحه الخاص لــــ "لصدي البلد" أن المديرية أعدت 194 مكانا على مستوى القري والنجوع والمراكز للكشف على المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إعداد 534 فريقا من المديرية وكل فريق يتكون من 3 أشخاص لتغطية الأعداد المتقدمة للكشف علي المرض.

كما أكد وكيل الوزارة التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء كانت مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات داخل المحافظة.

واختتم وكيل الوزارة أن المستهدف من الحملة الكشف علي مليون 764 ألف مواطن من فوق 18 سنة .
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