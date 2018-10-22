رئيس البورصة: نعمل على تعزيز استدامة وحوكمة صناعة الأوراق المالية

ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاجتماع الرابع اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة، لبحث سبل التعاون بشأن تحسين ممارسات الاستدامة والحوكمة للشركات المدرجة بالبورصة.



وكان رئيس البورصة قد أصدر قرارًا في مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة، وذلك إدراكًا من إدارة البورصة بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال في مجال الاستدامة.



وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.



قال محمد فريد رئيس البورصة إن الاجتماع جاء للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة وصولا الى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.



وتابع فريد " نعمل في اللجنة الاستشارية لرفع مستويات معرفة الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز استدامة وحوكمة صناعة الأوراق المالية بالكامل ".



وتطرق فريد خلال الاجتماع إلى أهمية تحقيق الدمج بين أعمال الاستدامة وبين أثرها الفعلي على سوق الأوراق المالية خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بهدف إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة على مؤشرات الاستدامة.



وشهد الاجتماع استعراضا لأهم مجهودات البورصة المصرية لدعم الاستدامة خلال عام 2017 وحتى النصف الثاني من عام 2018 بداية من ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاجتماع الأول للجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات، والتي تم تشكيلها بمقترح من البورصة المصرية، لتقوية جانب الاستدامة في أسواق المال الأفريقية بالإضافة الى جهود إدارة البورصة لبناء قدرات العاملين في البورصة من خلال برامج التدريب الفنية، واتفاقية التدريب التي تمت بين البورصة المصرية وبورصة لندن، حيث حصلت أربع مجموعات من موظفي البورصة على تدريب في بورصة لندن.



وعلى مستوى الخطة المستقبلية لأعمال الاستدامة بالبورصة المصرية تم الاتفاق على تنشيط برامج التدريب والتوعية للأطراف المختلفة فى السوق بشان ممارسات الاستدامة والمتعلقة بالحفاظ على البيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية، و إعادة تفعيل مذكرة التفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المتعلقة بقضايا التنوع والمساهمة في تأهيل المرأة للمشاركة فى مجالس إدارات الشركات، على أن تقدم كلية إدارة الأعمال قاعدة بيانات بأسماء السيدات المؤهلات والأكثر كفاءة. وأشاد رئيس البورصة بالنصوص الواردة لأول مرة حول الاستدامة في قانون الاستثمار الجديد الذي أعد من قبل وزارة الاستثمار وكذلك التشريعات الصادرة من البرلمان المصري حول المسئولية الاجتماعية للشركات.



و تضم اللجنة التي يترأسها رئيس البورصة أمل العربي، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وهناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية، غادة حمودة، العضو المنتدب للتسويق، مجموعة القلعة القابضة بالإضافة إلى الدكتور هانى سويلم، رئيس قسم الاستدامة بجامعة Aachen بألمانيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربي الأفريقي الدولي وبليرتا أليكو، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، و سارة البطوطي ، مؤسس شركة EConsult Architecture، والخبير فى مجال الاستدامة، و الدكتور شهاب ميرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت فينشرز.