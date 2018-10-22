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أخبار العالم

الحريري: لا أزال أعمل على تشكيل حكومة لبنان جديدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:37 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
رويترز
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين إن الجهود الرامية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد شهور من المفاوضات لا تزال مستمرة وإن "العقد في طريقها إلى الحل".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال الأسبوع الماضي إن تشكيل الحكومة بات "قاب قوسين أو أدنى".

وذكر مصدر حكومي إنه سيجري الاتفاق عليها في مطلع الأسبوع، لكن تقارير صحفية اليوم نقلت عن ساسة كبار قولهم إن المشكلات لا تزال قائمة.

وتتنافس الأحزاب منذ الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي على الحقائب الوزارية في حكومة وحدة وطنية جديدة، لكن عدم اليقين السياسي أثار مخاوف من أن يواجه لبنان أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.

وقال الحريري للصحفيين في تعليقات بثها التلفزيون "الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مستحيلا كما يحاول البعض تصويره".

ولبنان من أكثر دول العالم استدانة، إذ يبلغ مستوى ديونه 150 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي.

وحذر صندوق النقد الدولي في مطلع هذا العام من أن بيروت يجب أن تضطلع بإصلاحات اقتصادية عاجلة.

وقال الرئيس عون على تويتر اليوم "الظروف الراهنة تفرض الاسراع في تشكيل الحكومة"
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