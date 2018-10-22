اتحاد الجمعيات الأهلية يطالب بوضع خطة توعية لمواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، خير دليل على أن القيادة السياسية تتبنى بناء الإنسان وتحقيق التنمية، موضحًا أن الرئيس كانت له تكليفات واضحة للمحافظين بعد توليهم المسئولية بالخروج للناس في جميع الشوارع والميادين وعدم الجلوس في المكاتب وتحسين الخدمات بحيث يشعر المواطن بالرضا.



وأشار محافظ القليوبية إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريك أساسي مع المحافظة في حل المشكلات وإطلاق المبادرات الخاصة بالتنمية ومواجهة الأزمات، مناشدًا مواطني القليوبية بالمشاركة في مبادرة "100 مليون صحة" والخروج إلى نقاط التمركز في المدن والقرى لتحقيق المستهدف في ضوء اهتمام القيادة السياسية بنجاح المبادرة .



من جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الاتحاد لديه 50 ألف جمعية أهلية تسعى للقيام بدورها فى خدمة المجتمع خاصة القطاع الصحي، لافتًا إلى أن المسح الصحي للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية يشمل 52 مليون مواطن على 3 مراحل في غضون 7 شهور منهم 17 مليون فى المرحلة الأولى.



ودعا "عبدالقوي" جميع الجهات المعنية بمواجهة الزيادة السكانية، قائلًا : " نحن إزاء انفجار سكاني والأمر لا يحتمل التأجيل "، مضيفًا : "مصر تعاني من ارتفاع النمو السكاني حيث يولد طفل كل 15 ثانية، وهو رقم كبير للغاية".



وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على ضرورة وضع خطة توعوية في المراكز حول الإنجاب، لأن العمل على حل القضية مركزيًا لن يحل المشكلة، مع إعادة توزيع السكان فلا يمكن أن يعيش 95 مليون مواطن في 7 % من مساحة مصر.



وقال "عبد القوي"، إن التفكير في إجراءات عقابية للأسر التي لا تلتزم بتنظيم النسل أو التي تنجب أكثر من طفلين مخالف للدستور لأننا لن نسمح بأن يحرم طفل من الدعم أو التعليم ولكن التفكير في الحوافز التشجيعية لعملية تنظيم النسل سيكون لها فعالية في الحد من الزيادة السكانية، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي تبني حملة قومية لمواجهة الأمية في عام واحد على غرار حملة "100 مليون صحة".



وأكد عبد القوي ضرورة تكاتف كافة الجهود لمواجهة التطرف والحد منه ، لأن كل الأديان السماوية تدعو إلى التسامح، ولا أحد منا يقبل التطرف أو الإرهاب .



كان مؤتمر "دور المجتمع الأهلي في الحملة الرئاسية لمكافحة فيروس "C" والقضية السكانية والحد من التطرف"، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، اليوم "الاثنين"، قد شارك فيه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية، وهاني عزيز الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومجدي حسين حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ طب المجتمع والبيئة بجامعة عين شمس.