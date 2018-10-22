ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمنيا القمح

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا على عاطل متهم بممارسة التجارة غير المشروعة فى منيا القمح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمنيا القمح، ألقت القبض على "مصطفى م.ب" لاتهامه فى القضية رقم 15782 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
loading...

ترشيحاتنا

الجارديان تبرز رد هيئة الاستعلامات على مزاعم سرقة أعضاء سائح بريطاني

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

وفاق سطيف ضد الأهلي.. سيدهم يعد بإقصاء الشياطين الحمر من بطولة إفريقيا

مدرب وفاق سطيف: جاهزون لاستغلال ضعف الأهلي.. والجمهور سلاحنا

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

فرج عامر يحذر من تكرار كارثة غرق الإسكندرية

تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

شعبة الأدوية: نقص الدواء ظاهرة عالمية وأمريكا تعاني منها.. فيديو
كشف غموض إطلاق أعيرة نارية تجاه سيارتين ومصرع شخصين ببدر .. فيديو وصور
نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟