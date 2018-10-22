السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمنيا القمح

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا على عاطل متهم بممارسة التجارة غير المشروعة فى منيا القمح.



وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمنيا القمح، ألقت القبض على "مصطفى م.ب" لاتهامه فى القضية رقم 15782 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

