مسئولة التربية الخاصة بالتعليم تبحث مع وزارة الشباب سبل التعاون

عقدت اليوم هالة عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين بوزارة التربية والتعليم، اجتماعا مع عدد من مسئولي الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



وأكد مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذا الاجتماع هدفه الإتفاق على إقامة فعاليات مشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.



جدير بالذكر أن الدكتورة هالة عبد السلام ، كانت قد حصلت أمس على الدكتوراه الفخرية لدعم شباب البحث العلمي، من جانب المركز الثقافي الألماني الدولي ، لنشر روح العدالة والتسامح والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية.