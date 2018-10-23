بعد ظاهرة فنان بدرجة مذيع..الشناوي: الفراغ والاستثمار المادي يدفعان أصحاب النجومية المتوسطة لتقديم البرامج .. الزمر: يناقشون القضايا الاجتماعية بسذاجة

الإعلامية فريدة الزمز:

ضد هذا الاتجاه وإسعاد يونس إستثناء





ليلى عبد المجيد:

نور الشريف نموذج يحتذى به





طارق الشناوي:

الشناوى والمنتصر بالله أول من خاضا التجربة









على الرغم ان مسألة جلوس الفنانين على كرسى المذيع لم تكن وليدة اليوم , فإنه فى الفترة الماضية بدا عدد كبير من الفنانين المشاركة بشكل كبير فى تلك التجربة.. السطور التالية يرصد خلالها صدى البلد آراء بعض الإعلاميين وخبراء الإعلام والنقاد فى تلك التجارب.





فى البداية أكدت الإعلامية القديرة فريدة الزمر، أنها ضد الاستعانة بالفنانين لتقديم البرامج التليفزيونية خاصة الاجتماعية التي تختص بمناقشة قضايا الأسرة التي تعد نواة المجتمع.





وتابعت "الزمر أن بعض الفنانين يناقشون الموضوعات الإجتماعية بطريقة ساذجة وغير لائقة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يؤثر على الإعلام بشكل عام في النهاية.





ولفتت "الزمر" الى أن هناك بعض الاستثناءات حيث نجح بعض الفنانين في تقديم البرامج بشكل محترف وخفة ظل مثل إسعاد يونس التي يمكن وصفها بمتعددة المواهب، كذلك أشرف عبد الباقى.





وتضيف: لابد أن يرتبط المشاهد بالمذيع، وإعطاء فرصة للمذيعين الشباب فى تقديم البرامج ، وان ثبت عدم قدرتهم على جذب إنتباه المشاهد يتم إلغاء التعاقد معهم.





بينما أكدت د. ليلى عبد المجيد، العميد السابق لكلية الإعلام، أنها ضد تقديم الفنانين للبرامج التليفزيونية، مشيرة إلى أن الإعلامي لابد أن يدرس ويلم بالقواعد المهنية لهذه الوظيفة، حتى يكون قادرًا على إدارة الحوار وتقديم معلومة صحيحة للمشاهد.





وقالت "عبد المجيد" إن الفنان لا يجوز أن يعمل في مجال الطب أو المحاماة، لأنها تحتاج إلى دراسة، وهذا الأمر ينطبق على الإعلام أيضًا، فإذا كان من الممكن للفنان أن يعمل في هذه المهن فاهلًا به في مجال الإعلام.





أكدت عبد المجيد إن هناك بعض الفنانين لا يتمتعون بثقافة تؤهلهم للعمل كمقدمي برامج، لافتة إلى أن كليات الإعلام لديها آلاف الطلاب الذين يقومون بدراسة قواعد المهنة السليمة.





وعن بعض التجارب الناجحة لتقديم الفنانين للبرامج التلفزيونية تقول إن الفنان نور الشريف له تجربة مميزة فى تقديم البرامج، حيث إنه فنان مثقف وحين قدم برنامج كان يتحدث من خلاله عن السينما التي تعد تخصصه، كذلك نجحت إسعاد يونس فى تلك التجربة لأن بدايتها كانت مذيعة.





إما الناقد الفنى طارق الشناوى فقد أكد أن مسألة الاستعانة بالفنانين لتقديم البرامج التليفزيوينة أمر ليس جديد فقد سبق وان قدم حسن مصطفى والمنتصر بالله وكمال الشناوى بعض البرامج منذ عشرات السنوات .





وقال "الشناوى" إن الفنانين حين يصلون إلى درجة معينة من النجومية لا يقدمون البرامج، ولكن بعض أصحاب النجومية المتوسطة يقدمون البرامج كنوع من الاستثمار المادى، خاصة مع تقلص عدد الاعمال الدرامية والكساد التى تشهد السينما، وهذا الامر يصيب بعضهم بالفراغ .



