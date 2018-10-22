جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا طعن أحدهم في الحرم الإبراهيمي

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيا طعن أحد جنوده قبل أن يقتله الجندي بمساعدة جنود آخرين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الواقعة حدثت قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.



وأضاف أن الجندي أُصيب بجروح طفيفة في الهجوم، بينما فتح النار هو وجنود آخرون على الفلسطيني فأردوه قتيلا.