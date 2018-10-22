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أخبار العالم

جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا طعن أحدهم في الحرم الإبراهيمي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:38 م
جنود الاحتلال يقتلون
جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيا
رويترز
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيا طعن أحد جنوده قبل أن يقتله الجندي بمساعدة جنود آخرين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الواقعة حدثت قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأضاف أن الجندي أُصيب بجروح طفيفة في الهجوم، بينما فتح النار هو وجنود آخرون على الفلسطيني فأردوه قتيلا.
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