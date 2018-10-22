محلل مالي يتوقع تخفيض المركزي سعر الفائدة الاجتماع المقبل

توقع وائل عنبة، المحلل الاقتصادي والمالي، لجوء البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال الاجتماع المقبل والمقرر انعقاده منتصف الشهر القادم.



وأضاف "عنبة " في تصريحات له اليوم على هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاستثمار وأسواق المال، أن قيام الشركات بدور البيئة والمجتمع يتطلب توفير مليارات الجنيهات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوليد الدخل والإنتاج عبر قطاعي الزراعة والصناعة.