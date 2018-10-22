ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محلل مالي يتوقع تخفيض المركزي سعر الفائدة الاجتماع المقبل

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
محمد يحيى
توقع وائل عنبة، المحلل الاقتصادي والمالي، لجوء البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال الاجتماع المقبل والمقرر انعقاده منتصف الشهر القادم.

وأضاف "عنبة " في تصريحات له اليوم على هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاستثمار وأسواق المال، أن قيام الشركات بدور البيئة والمجتمع يتطلب توفير مليارات الجنيهات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوليد الدخل والإنتاج عبر قطاعي الزراعة والصناعة.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

فرج عامر يحذر من تكرار كارثة غرق الإسكندرية

سعر الكيلو يقفز إلى 15 جنيها.. الجنون يطول البطاطس ..وخبراء وتجار يكشفون السبب .. وإمبابة الأرخص

فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

واللا العبري: الوضع مع الأردن حساس للغاية

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

شعبة الأدوية: نقص الدواء ظاهرة عالمية وأمريكا تعاني منها.. فيديو
كشف غموض إطلاق أعيرة نارية تجاه سيارتين ومصرع شخصين ببدر .. فيديو وصور
نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟