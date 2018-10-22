البترول: بروتوكول تعاون مع الأردن لتبادل الخبرات بمجال الطاقة.. فيديو

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، في زيارته للمملكة الأردنية، ألتقى بوزيرة الطاقة الأردنية، ووقع اتفاقية التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين.



وأكد "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، على عمق العلاقات بين البلدين، ومصر لها تاريخ طويل في صناعة البترول والغاز، وهناك شركات احترافية في تصميم المشروعات البترولية وتنفيذها.



وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه يشمل تعزيز التعاون في كل المجالات، وأهمها مجال تدريب الكوادر وإنشاء مراكز تدريب وفقا لأحدث ما وصل إليه العصر.

