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أخبار البلد

الوزراء: لم نستعن بـ موظفين حكوميين لتمثيل دور مرضى أثناء زيارة مدبولي لبورسعيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استعانة مستشفى الجامعة ببورسعيد بموظفين حكوميين لأداء دور مرضى بوحدة الكلى أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمستشفى في إطار زيارتهم لبورسعيد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشددةً على أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الزيارة من الأساس لم تشمل المستشفى الجامعي ببورسعيد والصور المنشورة هى صور لمرضى صادر بشأنهم قرار للعلاج على نفقة الدولة من مرض الفشل الكلوي المزمن بمستشفى بورسعيد قسم الكلى الصناعي، ويتلقون العلاج بالوحدة منذ شهر ديسمبر 2017، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن معلومات مغلوطة تستهدف إثارة غضب المواطنين وتصدير الإحباط لهم، وإفشال زيارة ناجحة حققت العديد من الفوائد.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية لمحافظة بورسعيد تفقد من خلالها مستشفى بورسعيد العام للاطمئنان على الرعاية الطبية داخل وحدات الرعاية المركزة في المستشفى، كما تفقد أيضًا أعمال التوسع وتطوير مستشفى بورسعيد العام.
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