المركز الثقافي الروسي يستضيف ندوة عن علاقات القاهرة وموسكو

يستضيف المركز الثقافي الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة، مساء اليوم الاثنين، ندوة عن العلاقات المصرية الروسية بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ويلقي الدكتور بشير مالصاجوف، نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس، خلال الندوة، محاضرة عن تاريخ العلاقات السوفيتية المصرية والروسية المصرية.



وتأتي تلك الندوة في إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، التي تعود إلى عام 1943.