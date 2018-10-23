اليوم.. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للمكفوفين بـ العصا البيضاء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدة متحدي الإعاقة بالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، صباح اليوم الثلاثاء مسيرة الاحتفالية الثانية للعصا البيضاء .



ومن المقرر حضور عمداء ووكلاء وقيادات الجامعية والطلاب ، بمجمع الجامعة شرق النيل ، ويعقب المسيرة ندوة تعريفية باليوم العالمي للمكفوفين بمقر الكلية.