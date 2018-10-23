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تعليم

اليوم.. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للمكفوفين بـ العصا البيضاء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدة متحدي الإعاقة بالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، صباح اليوم الثلاثاء مسيرة الاحتفالية الثانية للعصا البيضاء .

ومن المقرر حضور عمداء ووكلاء وقيادات الجامعية والطلاب ، بمجمع الجامعة شرق النيل ، ويعقب المسيرة ندوة تعريفية باليوم العالمي للمكفوفين بمقر الكلية.
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