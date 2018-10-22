محافظ بورسعيد يتابع توافر السلع بالأسواق ويلتقي المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أسواق المدينة لمتابعة توافر السلع وشملت أسواق ناصر وشارع كسري والأمين ولاحظ المحافظ خلال الجولة انخفاض أسعار الخضروات والأسماك بأسواق المناطق الشعبية في ناصر والأمين عنها بأسواق كسري بحي العرب.



ونبه على التجار البائعين بهذه المناطق بمراعاة عدم المغالاة في أسعار السلع ومراعاة ظروف المواطنين وأكد أنه من غير المقبول أن يكون هناك أسعار متفاوتة لنفس السلعة وكلها من مصدر واحد.



ووجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية لعلاج هذا الخلل لدى التجار المغالين في الأسعار



وقد التقى المحافظ داخل الأسواق بالمواطنين واستمع إلى شكاوى العديد منهم وأصدر قرارات فورية خاصة بهذه الشكاوى منها تضمنت توفير العلاج لبعض الحالات المرضية ومساعدات مادية لحالات أخرى وبحث بعض الشكاوى الخاصة بتعاملات مع بعض المصالح داخل المحافظة.



وأكد المحافظ خلال لقاءاته بالمواطنين حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة للاستماع لمشاكلهم وآرائهم دون أي حواجز وقال وأنه وجميع أجهزة المحافظة يبذلون قصارى الجهد لخدمة المواطنين والتي تأتي على رأس أولويات منظومة العمل الحكومي بالمحافظة