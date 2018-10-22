خبير استثماري: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات المنطقة اللوجستية بالبحيرة

أكد المهندس حازم الديب، الخبير الاستثمارى ورئيس احدى الشركات المنفذة للمنطقة اللوجستية بالبحيرة ان المشروع باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه سيوفر حوالى 17 الف فرصة عمل، مؤكدا أن الشركة ستلتزم باعتماد نسبة 60 % من شباب محافظة البحيرة سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل .



وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد فى اطار وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بدمنهور بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الي ان مشروع المنطقة اللوجستية يرتبط برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق طفرة اقتصادية لأنه سيخدم تعداد سكان يتجاوز 10ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة .