محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان مؤتمر أنت أقوى من المخدرات

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أن مشكلة المخدرات من المشاكل الكبيرة التى تؤرق المسئولين في المحافظة.



وأشار المحافظ خلال مشاركته مؤتمر أنت أقوى من المخدرات، والتى نظمته جامعة بنها بحضور الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى إلى أن المحافظة سوف تقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة تعاطي والاتجار في المواد المخدرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.



وشدد المحافظ على ضرورة عمل اختبارات السائقين والموظفين كل فى أماكن عمله حتى يتم القضاء على تعاطي المخدرات.



وأضاف المحافظ أنه جار التنسيق مع جامعة بنها لإنشاء مركز متكامل لعلاج السموم ومكافحة الإدمان.



وقال محافظ القليوبية، إن المركز الجديد سوف يتم إنشاؤه على مستوى عال طبقا للمواصفات العالمية لخدمة أهالي المحافظة الذين في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخدمة الطبية، كما أنه سيقدم هذه الخدمة الطبية المميزة لمحافظات الدلتا المجاورة أيضا.



من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن هذه الندوة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع محافظة القليوبية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي تهدف الي توعية وتحصين شباب الجامعة والمحافظة ككل بمخاطر الإدمان، معبرًا عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة ممثلة في الدكتور علاء عبدالحليم لتقديم خدمة مجتمعية مميزة لأهالي المحافظة.



وأضاف المغربي أن مكافحة الإدمان يجب أن تستهدف الفئة العمرية من 15 الى 25 سنة، حيث إن هذه الفئة تتميز بخصائص معينة وهي حب التجربة لكل جديد، مشيرًا إلى أهمية التوعية بمخاطر التدخين فهو الطريق الأولى للإدمان.



وطالب المغربي بأن يكون كل طالب في جامعة بنها سفير للتوعية بمخاطر الإدمان في أسرته ومجتمعه، موضحًا أن الفئة العمرية الواحدة قادرة علي التواصل معًا بصورة أفضل من غيرها وهو ما يجب أن نعمل عليه من طلاب الجامعة.



وأكد الدكتور المغربي أن قضية الإدمان من القضايا الحيوية التي لابد من التصدي لها بصورة صحيحة، حيث أن علاجها يساهم في تقدم المجتمع لخطوات كبيرة، مشيرا إلي أن هدم المجتمعات لم يعد كما كان من خلال الحروب لكنه أصبح بهدم شباب المجتمعات المستهدفة ونشر ثقافة الإدمان بينهم حيث أنها النواة الأولى لهدم تلك المجتمعات.



من جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن مشكلة إدمان المخدرات هي السبب الرئيسي في 79% من الجرائم التي ترتكب على مستوى الجمهورية ترتكب تحت تأثير المخدرات، مشيرا إلى أن اساءة استخدام الأدوية هي أحد أسباب الانجراف للإدمان، وهي من أهم أهم وأخطر ملامح الخطورة لانتشار حالات الإدمان بين الشباب.



وأضاف عثمان أنه سيتم إنطلاق قافلة توعوية بـ 300 مدرسة بالقليوبية بالتعاون مع رابطة علاج الإدمان بالصندوق.



من ناحية أخرى شهد المؤتمر كلمات تحدث فيها كل من الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب البشري ببنها، والدكتور اسماعيل بدر أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، والدكتورة ايمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب، وعرض فيلم للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات.