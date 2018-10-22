مجلس النواب يقر إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.. عبد العال: القانون يدعم البحث العلمي.. طعيمة: لابد من تطوير رسائل الدكتوراه في مصر.. وبرلماني: زويل لو كان فضل في مصر كان اشتغل سواق تاكسي

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق للمبتكرين ويؤجل الحسم للجلسة المقبلة

سعيد طعيمة: رسائل الدكتوراه في مصر لا تصلح للتدريس في ابتدائي

القصبي: صندوق المبتكرين سيقضي على معاناة البحث العلمي



وأكد طعيمة أنه يحضر العديد من رسائل الدكتوراه، لا تصلح أن تدرس في الإبتدائى، وهذا أمر لابد من مواجهته بشكل حاسم.



وعقب على حديثه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله:" معك حقك فيما أثارته ...مناقشة الدكتوراه فى مصر تعد أزمة ومنها مأساة فى كليات الحقوق...و لا أنكر ذلك ولابد من تطوير الدراسات العليا... معك حق وأنا لا أختلف معك".

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة لحاجته لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث استعرض النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم تقرير اللجنة، حيث تضمن أن الله سبحانه وتعالى أنعم على أكرم مخلوقاته وهو الإنسان بالعلم والعقل، ونعمة العقل من أعظم هذه النعم، ولكن هناك صفوة اختصها الله بملكة من الموهبة والتفوق بشكل غير عادى في مجال أو أكثر من مجالات الحياة، وإذا وجدت هذه الصفوة العناية والرعاية يبرز منها العديد من المبدعين والمبتكرين والعلماء، لذلك نستنتج أن تنوع الملكات البشرية حقيقة وواقع ملموس، وتفاوت المواهب أمر واضح ومشاهد، يمن الله به على من يشاء من عباده.وأضاف:"لذلك فقد أضحت رعاية الموهوبين والمتفوقين وتقديرهم بما يتلاءم وقدراتهم ضرورة حتمية وإستراتيجية مهمة من إستراتيجيات التنشئة في مجتمعاتنا العربية، ذلك أنهم ثروة وطنية غير قابلة للتعويض أو الاستبدال، وبالأخص في عصر العولمة وتفجر المعلومات والزخم الهائل للتقنية؛ فقد كانت المجتمعات العربية إلى عهد قريب تُهمل الحاجات التربوية للتلاميذ الموهوبين، ولكنها بدأت الآن تقدر وبشكل متزايد أهمية رسم برامج تعليمية خاصة بهم، وهذا يتطلب وضع مقررات واتباع أساليب وأنشطة تدريسية متخصصة تختلف عن برامج الأطفال العاديين.كما لوحظ خلال العقود القليلة الماضية أن موضوع رعاية الموهوبين والمتفوقين قد لاقى اهتمامًا متزايدًا في عدد كبير من دول العالم، وتشكلت له العديد من الجمعيات والمؤسسات العلمية والوطنية والدولية، أسهمت إلى حد كبير في دفع عجلة الاهتمام بهذه الفئة إلى الأمام؛ لذلك يلاحظ اليوم وبشكلٍ جلي تسابق المجتمعات وسعي الأمم والبلدان في الكشف عن هؤلاء المتفوقين والموهوبين والمبدعين ورعايتهم، فلقد أدركت تلك الدول أنّ قدراتها إنّما تعلو بموهوبيها ومبدعيها، وأنّها تتقدم على غيرها من الدول بعقول علمائها ومفكريها ومخترعيها.وهذه مسلّمة بديهية لا تحتاج إلى تأكيد، فالثروة البشرية أفضل نفعًا وأعم فائدة، وأكثر عائدًا من جميع الثروات المادية الأخرى إذا ما ارتقى إعدادها، وأحسن استغلالها . هذا وتذكر البحوث والدراسات العلمية أن هناك نسبة ما بين 2% - 5% من الناس يمثلون الموهوبين والمتفوقين، حيث يبرز من بينهم خيرة الخيرة، فالموهوبون والمتفوقون في جميع المجتمعات هم الذين تقوم على كواهلهم نهضتها، فهم عقولها المدبرة، وقلوبها الواعية".وتابع:" ربما كان ذلك سببًا رئيسيًا وراء تكليف رئيس الجمهورية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عيد العلم، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، مشيرا إلى إن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.ويأتي ذلك تطبيقًا للالتزام الدستورى المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى.تضمن مشروع القانون المعروض خمسة فصول شملت تسع عشرة مادة، حيث الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته) مادة 1: تحدثت عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومادة2: أوضحت أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار، ومادة3: نصت على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.وفى الفصل الثانى (ميزانية الصندوق وموارده)، نصت مادة4: فرضت رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقررة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.وفى مادة5: بينت موارد ومصادر تمويل الصندوق، وفى مادة6: نصت على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.وفى الفصل الثالث (الإعفاءات الضريبية) مادة 7: نصت على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، وفى الفصل الرابع (إدارة الصندوق) مادة 8: نصت على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.مادة 9: أكدت على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن تصريف شئونه ومباشرة اختصاصاته، ومادة 10: أكدت على أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق يكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة، ومادة 11: نصت على أن المدير التنفيذي يمثل الصندوق أمام القضاء ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ومادة 12: أعطت الحق للوزير المختص بالبحث العلمى بتكليف من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق حال غيابه أو خلو منصبه، ومادة 13: نصت على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.وفى الفصل الخامس (أحكام عامة) مادة 14: أوجبت على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا بأعمال الصندوق وإنجازاته مع توضيح الخطة الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، ومادة 15: نصت على أن الدولة هي الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه، ومادة 16: أكدت على أن أموال الصندوق أموالًا عامة، ومادة 17: فرضت عقوبة على المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية في حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه في المادة (4) في الموعد المحدد، ومادة 18: أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ومادة 19: هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.ورأت اللجنة أن هذا المشروع بقانون سيدعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، وسيوفر تمويلًا إضافيًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة، كما أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة في مصر ومعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة في تمويل البحث العلمى.وأوصت أيضا تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة عملية البحث العلمى وسياستها، وتشجيع الإبداع والحلول الابتكارية في منظومة البحث العلمى، نشر الثقافة العلمية في المجتمع والتوعية بدور المبتكرين والنوابغ لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء الصندوق.وإبان المناقشات أجرى النواب عدد من التعديلات منها بأنه يجوز إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات الذى فرعه الرئيسى يكون فى محافظة القاهرة، بعدما قال "عبد الغفار" إن ذلك يتيح الفرصة للصندوق لممارسة عمله، وخاصة أن التجارب أثبتت أن المبتكرين متواجدون فى كل المحافظات. وتم تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ليكون تحت مسمى رسم مقابل الترخيص 5% وليس رسما فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ وذلك استجابة لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين ارقاما تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" ضمن بنود موازنتها لأسباب دستورية، موضحا أنه ليس إلزاميا من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% الجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدنى باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.واقتصرت عضوية مجلس الصندوق على 6 أعضاء برئاسة وزير التعليم العالى ومدير تنفيذى يعينه رئيس الوزراء وبقية الأعضاء خبراء فى المجال من بينهم عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مدته لسنتين.وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، يعد مكملا لقانون مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، الذى وافق عليه البرلمان في وقت لاحق.وأكد عبد العال أنه بالموافقة والإنتهاء من هذا التشريع ستتكامل الحلقات الداعمة للبحث العلمى، فيما قالت النائبه سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بشرة خير للمبتكرين ، وسيعمل على تحقيق مطالبهم وأهدافهم بالمحافل العلمية.وأشاد النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بقانون مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ معلنا موافقته عليه ، متابعا: "مصر عانت من إهمال خلال المرحلة الماضية في ملف البحث العلمي و تمويله.وأضاف القصبي "كنا نواجه أزمة بسبب الرقم الهزيل لتمويل البحث العلمي و هذا لا يتناسب مع مكانة مصر و المصريين.وناشد النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب ، الحكومة المصرية بأن تعمل على الإهتمام وتطوير التعليم، وتوفير الإمكانيات للمبتكرين والنوابغ مثل الدول الأوروبية والعالم الغربى.وأكد قنديل أن بعض العلماء المصريين تم اكتشافهم بالخارج ومنهم العالم أحمد زويل قائلا:" لو كان زويل استنى في مصر كان زمانه اشتغل سواق تاكسى"، مطالبا بأن يكون الاهتمام والرعاية للمبتكرين بشكل مؤسسى.وداعب رئيس المجلس د. على عبد العال النائب بقوله:" من القصب للبحث العلمى يا فتحى ... أنا بحسدك والقصب برضه محتاج للبحث العلمى".من جانبه انتقد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب،آليات الدراسات العليا فى الجامعات المصرية، والتى تخدم على البحث العلمى، مؤكدًا أن بها العديد من السلبيات الواجب مواجهتها قائلا:" البحث العلمى فى مصر يتم وفق مثل فلاحى بيقول من "دقنه وإفتله".