ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: القمة المصرية السودانية ستناقش ملف مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الشعبين المصرى والسودانى واحد أبناء النيل وتربط علاقات تاريخية مشتركة ويربطهما دم واحد ، ولا احد يستطيع ان يغفلها.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى لديه ذكاء سياسى من خلال قيامه بتوطيد علاقة مصر بالسودان وقدرته على إزالة أى خلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر المشتركة فيما بينهم ، مؤكدا ان مصر والسودان سيظل شعب واحد إلى الأبد.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسى والرئيس البشير فى السوادن المقرر عقدها يوم الخميس المقبل من المتوقع ان تتناول ملف الإرهاب والذى سيكون له الأولوية فى المناقشة بهدف ضمان سلامة المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين البلدين.
loading...

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: الأهلي زي الماس والخطيب جواهرجي بارع في الإدارة

جبر: لن يحضر الكثير من الجماهير اليوم لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.. فيديو

منة فضالي في دور راقصة بـ زنزانة 7 ..صور

مأزق ليلى فوزي مع والدها بسبب قبلة أنور وجدي لها في أول فيلم

إصابة 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا

النيابة تصرح بدفن جثث حادث بريد قليوب

فيتوتشيني بالكريمة والدجاج على الطريقة الإيطالية

التعليم العالي تكشف حقيقة توحيد المناهج في الجامعات

الحقيقة الكاملة لإقامة حفل عشاء وزفاف بمعبد فيلة في أسوان.. فيديو

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة.. الخميس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟