برلمانية: القمة المصرية السودانية ستناقش ملف مكافحة الإرهاب

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الشعبين المصرى والسودانى واحد أبناء النيل وتربط علاقات تاريخية مشتركة ويربطهما دم واحد ، ولا احد يستطيع ان يغفلها.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى لديه ذكاء سياسى من خلال قيامه بتوطيد علاقة مصر بالسودان وقدرته على إزالة أى خلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر المشتركة فيما بينهم ، مؤكدا ان مصر والسودان سيظل شعب واحد إلى الأبد.



وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسى والرئيس البشير فى السوادن المقرر عقدها يوم الخميس المقبل من المتوقع ان تتناول ملف الإرهاب والذى سيكون له الأولوية فى المناقشة بهدف ضمان سلامة المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين البلدين.