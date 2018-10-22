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أخبار العالم

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:44 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
على صالح
أعلن وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، سليمان الحمدان، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر اليوم الاثنين، باستئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة اعتبارا من بداية 2019.

ووفقا لموقع صحيفة «سبق» السعودية فإن الحمدان أعلن في مداخلة له مع تلفزيون «العربية» إن المملكة ستدفع العلاوة السنوية لموظفي الدولة بحلول مطلع 2019».

وأعرب وزير الخدمة المدنية السعودي عن شكره للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

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