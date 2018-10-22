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محافظات

تفاصيل تطوير منطقة الزاوية الحمراء بتمويل من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:51 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونيفين جامع المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية لاستكمال تطوير منطقتي الزاوية الحمراء (1) و(3) بقيمة 26.5 مليون جنيه ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي بتفويض إلى الوكالة الفرنسية ليصل مجموع المشروعات الموقعة إلى 58 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، أن استراتيجية التطوير بتلك المناطق ترتكز على تحسين الحالة العمرانية لها بعد رصد الوضع الراهن، من خلال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية لها مع مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي والصحي بما يتلاءم مع متطلبات كل منطقة، مؤكداَ أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم المالي والمعلوماتي الاستشاري لحل مشكلة العشوائيات كأحد أهم الملفات ذات الأولوية فى استراتيجية المحافظة سواء بالتعاون مع الأجهزة الحكومية أو بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن الاحتياج الملح لأهالي مناطق التطوير بحي الزاوية الحمراء في حاجة إلي دعم برنامج التطوير الجارية بحزمة أخرى من المشروعات الخدمية.

ودعا محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات لتوقيع ملحق اتفاقية لتنفيذ مشروعات بحي الزاوية الحمراء كرصف وإنارة الشوارع المؤدية إلى سوق طلخا الرسمي ورصف وإنارة الشوارع الداخلية وتطوير الفراغات والمناطق مفتوحة بمنطقة الاميرية البلد إلى جانب تطوير كوبري مشاة عبود.

وأضاف المحافظ أنه جار استكمال المشروعات التي تم توقيعها مع الصندوق من قبل بقيمة 31.5 مليون وتشمل تطوير شبكة مياه الشرب بشارع طلخا ومتفرعاته وتطوير مدرستي النصر والسلام الابتدائيتين .
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