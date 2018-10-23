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منوعات

قصة ملاك الموت.. ممرضة قتلت 4 أطفال داخل مستشفى بلا رحمة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
أحمد شريف
طالبت ضحية الممرضة البريطانية المعروفة باسم "ملاك الموت"، بنقلها من مستشفى الأمراض النفسية إلى سجن عادي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أن الضحية برادلي جيبسون كان في سن الخامسة عندما حاولت بيفرلي آليت قتله قائلًا إن مهاجمته كانت "تعيش حياة سهلة " بمستشفى رامبتون في نوتنجهامشير.

كانت القاتلة "ألِيت" ذات الوجه الطفولي في الثانية والعشرين من عمرها عندما قتلت أربعة أطفال وحاولت قتل تسعة آخرين بالتلاعب فى الحقن المقدمة لهم في مستشفى جرانثام في لينكولنشاير خلال 59 يومًا من وجودها بالمستشفى كممرضة عام 1991.

وحصلت القاتلة على 13 حكما بالسجن المؤبد في عام 1993 بعد أن أدينت بأربع تهم قتل ، و3 محاولات للقتل و6 إتهامات جسدية خطيرة. وصفها القاضي بأنها "ماكرة ومتلاعبة"، وقال لها إنها لن يفرج عنه مطلقًا.
قصة ملاك الموت.. ممرضة قتلت 4 أطفال داخل مستشفى بلا رحمة.. صور
قصة ملاك الموت.. ممرضة قتلت 4 أطفال داخل مستشفى بلا رحمة.. صور
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