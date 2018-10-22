رئيس النواب ينتقد تدني تمثيل الحكومة بجلسات البرلمان.. عبد العال: لم يصلنا أي تغيير في الصفة الحزبية لأحد من أعضاء المجلس.. وإحالة 11 قرارا جمهوريا للجان المختصة

عبدالعال في الجلسة العامة:

تمثيل الوزراء تدنى حتى وصل إلى حضور موظف صغير

لا مانع من حضور أهل الاختصاص شرط وجود الوزير المسئول

إحالة قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعريفة الجمركية إلى لجنة الموازنة

انتقد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،انخفاض مستوى تمثيل الحكومة بالجلسات العامة للبرلمان، قائلا: "أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح يصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا".جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، ، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث وجه حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والذى بدوره عقب بقوله: "الحكومة تحرص على أن يكون أهل الإختصاص هم من يكونون حاضرين ويكونون تحت سلطة المجلس، حيث قد يكون موظف صغير ولكن لديه الدراية الكاملة بالتفاصيل ليرد بها على تساؤلات واستفسارات الأعضاء".وعقب على حديثه رئيس المجلس: "يأتى أهل الاختصاص ولكن بوجود الوزير المختص"، ليرد المستشار عمر مروان بالتأكيد على الاستجابة للمجلس وأعضائه.في سياق آخر قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لم يصل لعلمه تغير الصفة الحزبية لأى من أعضاء المجلس، حيث الصفة الحزبية التى تم على أساسها انتخاب أعضاء المجلس فى الانتخابات النيابية.جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بأن المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة 386 أيضا تنص على أنه فى حالة تغير الصفة الحزبية لأى من أعضاء المجلس يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.ولفت بكرى إلى ضرورة أن يعرض ويناقش هذا الأمر أمام البرلمان، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، حتى لا يتعرض البرلمان لأى إشكاليات قضائية، مستشهدًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا، بشأن الضباط المفصولين من قبل وزير الداخلية دون العرض على المجلس الأعلى للشرطة، مؤكدا على أن مثل هؤلاء الضباط يتم إعادتهم من خلال المحكمة بكل سهولة.وأكد بكرى أن عرض الأمر على المجلس ومناقشته ضرورة، من أجل حماية المجلس، وعدم تعرضه لأى إشكاليات قد تضيع القوانين التى أصدرها خلال الفترة الماضية، من ناحيته اكتفى رئيس المجلس بالتعقيب على حديث بكرى بقوله: "لم يصل لعلمى تغير الصفة الحزبية لأى من أعضاء المجلس".وشهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس النواب على عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.كما وافق المجلس على إحالة 10 قرارات جمهورية إلى اللجان النوعية المختصة للنظر فى طريقة إقرارها بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليها وعدم وجود أى عوار دستوري بها، وهى:- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي الاتفاق الاطارى لانشاء التحالف الدولي الطاقة الشمسية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقه علي الاتفاقية ببت مصر وروسيا الاتحادية بشان انشاء وتشغيل المنطقة الصناعيه الروسية في المنطقه والاقتصادي لقناة السويس إلى لجنة مشتركة من اقرار الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والنقل والمواصلات والعلاقات الخارجية.- قرار رئيس الجمهوريه رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٨ بشان الموافقة علي انضمام مصر الي الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمده مجلس الجماعة علي مستوي القمة بتاربخ ٢٣/٥/٢٠٠٤ إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية.- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠١٨ بالموافقه علي اتفاقيه التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وبنحلاديش الشعبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٢ لسنة ٣٠١٨ بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديه العربية بمبلغ ٥٠ مليون دينار كويتي إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الزراعة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصاديه لتوريد ٣٢ قطارا لمترو انفاق القاهرة الكبري الخط الثالث بين مصر وكوريا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.- قرار رئيس الجمهوريه بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه بين مصر ومنظمة الاغذية والزراعة فاو إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.- قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.- قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.- قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.