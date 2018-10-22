الحكومة تواجه الأكاذيب.. لا زيادة في سعر رغيف الخبز.. ولا نية لتوحيد مناهج الجامعات.. والسيول لن تضرب القاهرة خلال أيام

توحيد المناهج بالجامعات المصرية

نفوق المواشي بسبب فساد الأمصال الحكومية

تعرض القاهرة الكبرى لسيول شديدة الأيام القادمة

الوزراء يوضح حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الحكومة توضح حقيقة إغلاق صفحات المدارس على فيس بوك

الوزراء يوضح حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الصحة تنفي وجود نقص في الأدوية بمحافظة شمال سيناء

التضامن توضح حقيقة وقف معاش تكافل وكرامة



وشدد على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنها لم تُصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذى يُميزها عن غيرها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا تمت للواقع بصلة.



وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من ثلاثة أجزاء يكون شرطًا للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.



وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات, كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي سيكون هناك إحصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية والمصنفة تكون كل منها مميزة في قطاع معين، وليس كل القطاعات.



وتابعت الوزارة، أنه بالنسبة لبقية التخصصات فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظم الامتحانات الإلكترونية لباقي التخصصات العلمية دون المساس بمضمون المناهج، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشري وتقليل نسبة الأخطاء.



نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة خلال الأيام القادمة, وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية, والذي أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة، نافيًا حدوث أي سيول وأمطار شديدة على مناطق القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة، موضحًا أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات كما هو معتاد في هذا الوقت من العام، ولن تصل لحد السيول على محافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق ما تردد حول تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام القادمة.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2018، حيث أنه من المنتظر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار غزيرة والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخالفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذًا لخطط معدة مسبقًا.



كما نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي معاش «تكافل وكرامة» وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه.



وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً عدم توقف برنامج تكافل وكرامة الذي يمثل محور رئيسي لشبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وهى فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن معلومات غير صحيحة وأن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة والتي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجمالي عددها 2,227,000 أسرة بما يشمل 9,3 مليون فرد والتي بلغ الدعم المحول لها مليار جنيه تقريبًا وذلك طبقًا لبيانات شهر أكتوبر 2018.



وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.



ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول نفوق المواشي بسبب فساد الأمصال التي تم تحصينها في بعض المحافظات.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً على سلامة الأمصال الحكومية وعدم ظهور أية حالات نافقة من المواشي، حيث أن حالتهم مستقرة وجيدة تمامًا، ولا يوجد أية مشاكل صحية بهم نتيجة تحصينهم بالأمصال، مشيرةً إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من المواطنين من خلال وحدات الطب البيطري المنتشرة في كل قرى الجمهورية، مُشددةً على أن ما يثار حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.



وتابعت الوزارة أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.



كما أشارت الوزارة إلى إجرائها عددًا من الحلقات النقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة، مُشددةً على ضرورة استخدام الفلاح التحصينات التي أعدتها الوزارة؛ لحماية الماشية.



نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإغلاق صفحات المدارس على «فيس بوك» لمنع الترويج للدروس الخصوصية.





وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صدور أي قرارات إدارية بشأن إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.



وأوضحت الوزارة أن ما حدث يتلخص في قيام مديرية التربية والتعليم في بورسعيد باستبعاد 4 معلمين لقيامهم بالترويج للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم على فيس بوك، وأنه صدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ مرة أخرى، ولم يتم غلق أي صفحة على الإطلاق.



من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل مستمر عملية سد احتياجات المدارس من المعلمين وفق خطة زمنية وضوابط بالتنسيق مع جميع المديريات التي يوجد فيها عجز, حيث أن هناك ضوابط لسد العجز منها الندب الداخلي والإعلان عن بعض الوظائف الجديدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة والتعاقد على التخصصات التي بها عجز.



وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.







الحكومة تنفى:في إطار خطة الحكومة لمواجهة الشائعات التي تتداولها بعض صفحات السوشيال ميديا، والتي تثير مخاوف المصريين أصدرت المركز الإعلامي برئاسة الوزراء بيان إعلامي يرصد من خلال أبرز الشائعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الفترة الأخيرة ورد الحكومة عليها.نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، مشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي، وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه وأخرى جار الإعداد لتنفيذه, مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل في تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ بمستشفى العريش.كما نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات المصرية.قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية.