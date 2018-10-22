أكاديمي ياباني: الأديان تتقاسم قيما مشتركة قائمة على التعايش والتكامل

قال السيد كازو تكاهاشي، نائب رئيس الرابطة اليابانية لدراسات كيوسي، إن الحوار أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الاختلاف الناجم عن صراع الحضارات، مشيرًا إلى أن جميع الأديان تتقاسم تاريخا عظيما وقيما مشتركة قائمة على التعايش والتكامل.



وأضاف كازو تكاهاشي، خلال كلمته في ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، اليوم الاثنين، أن المراجع والقيادات الدينية هي العنصر الأهم والأقوى الذي يؤثر في توجهات وسياسات الشعوب والدول، مؤكدًا أن التواصل والحوار هو السبيل الوحيد لبناء حضارة جديدة ومشتركة بين أتباع الديانات.



وأشار إلى أن هذه الندوة العالمية تعد خطوة فاعلة وحقيقية على طريق التفاهم والتكامل بين الشرق والغرب.



وتبحث الندوة، على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، وتتضمن الندوة ثماني جلسات، تتناول عدة محاورة، من أبرزها: " تطور العلاقة بين الإسلام والغرب" و"التوتر بين المسلمين وباقي الأوروبيين.. المواطنة هي الحل"، و"القومية والشعبية ومكانة الدين"، و"الديموغرافيا والأيديولوجيا والهجرة والمستقبل"، كما تستعرض الندوة بعض تجارب التعايش الناجحة، مثل مبادرة "بيت العائلة المصرية" و"التجربة السويسرية".