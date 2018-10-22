رئيس وزراء البوسنة السابق: الإسلام وأوروبا يجب أن يسيروا معا لمواجهة الإرهاب

قال زلاتكو لاغومجيا، رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك السابق، إن اندماج الشعوب من مختلف الأديان والثقافات أمر يتفق عليه الجميع، مؤكدًا أنه لابد من التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية وقادة الأديان لمواجهة خطر الإرهاب والأعمال الوحشية.





وأوضح " لاغومجيا "، أن المجتمع البوسني واجه الكثير من التحديات عبر تاريخه، لكنه استطاع أن يعيش متقاسما مع جيرانه ثقافة التنوع والحوار.





وأضاف أن مسلمي البوسنة هم ركن أصيل من التراث الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك 2 مليون مسلم يمثلون أكثر من نصف عدد السكان، يتشاركون الحياة البوسنية ويستحقون أن يشعروا بأن أوروبا وطن لهم.





وتابع زلاتكو: تصدينا لما يطلق عليه التطرف العنيف، فعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية لم يُسجل التحاق أي من الشباب البوسني بجماعة متطرفة، إيمانًا منهم بأن مكانهم يجب أن يكون في صفوف الشعب، وأن الإسلام والبوسنة وأوروبا يجب أن يسيروا يدا بيد.



