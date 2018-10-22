إبراهيموفيتش على رادار ريال مدريد لسد ثغرة رحيل رونالدو

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن سعى ريال مدريد للتعاقد مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، لسد الثغرة الكبيرة في هجومه.



وأكدت إذاعة "الكادينا كوبي سير" الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من مخاطبة نادي لوس آنجليس جالكسي الأمريكي، الذي يلعب إبراهيموفيتش في صفوفه.



ويعاني ريال مدريد من عقم تهديفي حاليًا، بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.



وسجل هجوم ريال مدريد رقمًا قياسيًا سلبيًا، إذ فشل لاعبوه في إحراز أهداف لأكثر من 481 دقيقة، وهو السجل الأسوأ في تاريخ النادي "الملكي" منذ تأسيس النادي.