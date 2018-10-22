ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وفاق سطيف ضد الأهلي.. سيدهم يعد بإقصاء الشياطين الحمر من بطولة إفريقيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:37 م
الأهلى ووفاق سطيف
الأهلى ووفاق سطيف
عمرو الحلوانى
أكد إلياس سيدهم، لاعب وسط وفاق سطيف، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة أمام الأهلى فى اللقاء المقرر إقامته بينهما مساء غد الثلاثاء فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقال سيدهم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "أي لاعب يتمنى أن يلعب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والجميع لديه الرغبة لدخول التاريخ، حيث ضحينا بكل شيء لكي نحقق حلم الذهاب إلى النهائي، وهذا ليس مستحيلا على وفاق سطيف".

وأضاف "صحيح أننا خسرنا بثنائية نظيفة في الذهاب، ما يجعلنا نفكر في الطريقة التي تمكننا من تسجيل الأهداف وبالتالي يجب أن نتحلى بالصبر والصرامة، لأن أي خطأ سندفع ثمنه غاليا، وما علينا إلا تحصين المناطق الدفاعية".
loading...

ترشيحاتنا

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

رئيس شركة برزينتيشن يكشف عن مفاجآت في رعاية الأهلي

وزير الرياضة الجزائري يطالب لاعبي وفاق سطيف بالفوز على الأهلي

قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

التضامن توضح حقيقة وقف معاش تكافل وكرامة

الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

جامعة القاهرة تكرم الأساتذة والعاملين المشاركين في حرب أكتوبر .. صور

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

جاريد كوشنر: السعودية شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية

الأهلي يعلق على سعى الزمالك لفتح ملف نادي القرن الإفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام
التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟