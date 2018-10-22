وفاق سطيف ضد الأهلي.. سيدهم يعد بإقصاء الشياطين الحمر من بطولة إفريقيا

أكد إلياس سيدهم، لاعب وسط وفاق سطيف، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة أمام الأهلى فى اللقاء المقرر إقامته بينهما مساء غد الثلاثاء فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.



وقال سيدهم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "أي لاعب يتمنى أن يلعب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والجميع لديه الرغبة لدخول التاريخ، حيث ضحينا بكل شيء لكي نحقق حلم الذهاب إلى النهائي، وهذا ليس مستحيلا على وفاق سطيف".



وأضاف "صحيح أننا خسرنا بثنائية نظيفة في الذهاب، ما يجعلنا نفكر في الطريقة التي تمكننا من تسجيل الأهداف وبالتالي يجب أن نتحلى بالصبر والصرامة، لأن أي خطأ سندفع ثمنه غاليا، وما علينا إلا تحصين المناطق الدفاعية".