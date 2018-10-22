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أصل الحكاية

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:15 م
أحمد فلوكس وهنا شيحة
أحمد فلوكس وهنا شيحة
قسم الفن - صدى البلد
الاتنين غفلونا.. بهذا التعليق العفوي من أحد رواد تويتر، تلخصت حكاية زواج الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، حيث بدأ الأمر بالإنكار كعادة الزيجات في الوسط الفني مؤخرا.

إنكار البدايات

لم تكذب الصحافة حين أطلقت دخانها بشأن الزيجة المفاجئة، ولم يستطع العريس أن يقف أمام تلك الموجة الإعلامية التي فضحت العلاقة الرسمية بين الطرفين، حتى خارت قوى الإنكار واستسلمت لرياح الحقيقة تصريحات فلوكس.

تبرير فلوكس عن إخفاء القصة من البداية جاء عبر حساب موقع صدى البلد على انستجرام، في رد على أحد المتسائلين، حيث قال "لم أعترض لو كانوا قالوا فيه قصة حب أو علاقة أى حاجة.. ولكن الخبر كان اننا اتجوزنا وده مكنش حصل.. فكان لازم أقفش .. ولما اتجوزنا انا قلت لأن ده شرع الله".
أحمد فلوكس وهنا شيحة..
وعلى الرغم من تطور مراحل العلاقة في مدة زمنية قصيرة انتهاء بالزواج، غير أن الأمر لم يسلم من الرصد الصحفي الدقيقي الذي طرح تساؤلات مشروعة بعضها عُرف للجميع بينما أخرى لم تجد إجابات مقنعة حتى الآن.

غياب أبناء هنا شيحة 
التساؤل الأكثر فضولا كان حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد القران، فرغم أن الحفل الذي أقيم اقتصر على عائلتهما، إلا أن أبناءها لم يتواجدوا معها، ما أثار تساؤلات الكثير من متابعيها، خاصًة أنها لا تترك فرصة وإلا تحدثت من خلالها عن أبنائها ودراستهم وعلاقتها بهم.

البعض طرح تفسيرات لغياب أبناء هنا وكان التفسير الأول يتعلق بعدم استفزاز طليقها والذي سعى لأكثر من مرة للحصول على حضانتهم أما التفسير الثاني الذي زعمه البعض هو عدم موافقتهم على هذه الزيجة بينما زعم البعض الآخر بأن هنا حريصة هذه الفترة على إبعاد أبنائهم عن الإعلام والسوشيال ميديا حفاظًا على حياتهم الخاصة.

زواج مدني 
الفنان أحمد فلوكس شارك جمهوره منشور أحد الأشخاص بعد ادعائه تغيير الفنان أحمد فلوكس ديانته وعقده زواج مدني للزواج من الفنانة المسلمة من أصول أرمينية هنا شيحة، وسخر "فلوكس" من هذه الادعاءات

وقال فلوكس عبر حسابه على انستجرام،: "أكيد دى حاجة أقوى من الأستروكس". 
أحمد فلوكس وهنا شيحة..

وجاء في المنشور الذي أشار له فلوكس: "أول زواج مدنى يحدث في مصر بين الفنان المسيحي أحمد فاروق فلوكس والفنانة المسلمة من أصول أرمينية هنا شيحة، من فرقتهما الأديان يجمع بينهما الحب والعلمانية". 

فارق السن
على الرغم من كثرة الأقاويل حول فارق السن بين الزوجين، والشائعات بأن هنا شيحة تكبر أحمد فلوكس في السن، لكن الحقيقة كشفت عكس ذلك.

واتضح أن فارق العمر بينهما هو 5 أعوام، فيبلغ أحمد فلوكس 37 عاما أما هنا شيحة 32 عاما فهي من مواليد 25 ديسمبر 1985 وسبق لكليهما الزواج

وبدأت العلاقة العاطفية بين أحمد فلوكس وهنا شيحة خلال تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، وأخفيا ارتباطهما لحين إعلان زواجهما الرسمي.

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات
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أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

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