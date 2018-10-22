تعرف على قصة أول طبيبة أسنان صماء في مصر

بوجه بشوش ورقيق، يشع منه حيوية ونشاط، يحمل كل معاني الإنسانية، وعينين مليئتين بالتحدي والإصرار، جعلت المجتمع ينحني أمام إصرارها وقوتها، طبيبة كسرت جميع القواعد البشرية، لا يختلف عليها اثنان.



ولدت إسراء بصمم عميق، ولكن والدتها لم تيأس منها، فقررت تعليمها نطق الحروف عن طريق "المعين السمعي"، وهي طريقة يتم وضع يد المرضى على حنجرة المتكلم ومراقبة حركة الشفايف، حتى يتم تقليد حركة شفايف المتكلم بهذه الطريق استطاعت إسراء أن تندمج مع المجتمع.



وعلى غير المتوقع، نجحت إسراء فى هذه التحدى، واستطاعت المستمع أن يفهم كلام إسراء من حركة شفايفها، ولكن كان التحدى الأكبر قرار إسراء المدارس عادية وليس مدارس للصم والبكم، ولكن لم يحالفها الحظ، ورفضت جميع المدارس دخول .



فقررت والدتها السفر إلى البحرين مقر عمل والدتها، وتلقت اسراء الاهتمام المطلوب والعناية الفائقة ، تستطيع دخول مدارس عادية ، ونجحت اسراء فى المدارس ودخلت كلية طب اسنان لتكون أول طبيبة أسنان فى مصر تعانى من الصمم.