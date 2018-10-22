مدرب وفاق سطيف: جاهزون لاستغلال ضعف الأهلي.. والجمهور سلاحنا



وقال الطاوسي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "درسنا الأهلي من جميع النواحي، هناك بعض نقاط الضعف في جانبه الدفاعي، ولكن يجب أن تكون لدينا الفاعلية الهجومية لكي نستغل ذلك جيدا ونترجم الفرص إلى أهداف".



وواصل: "الشيء الذي يثلج الصدر هو أن اللاعبين يراودهم حلم كبير للتأهل إلى النهائي، والجميع عازم على تحدي الصعوبات، وهذا الأمر ليس صعبا على اللاعبين، ووفاق سطيف يملك التجربة ونحن متفائلون".



وتابع الطاوسي: "الجمهور السطايفي سيشكل لنا حافزا معنويا، وننتظر حضوره القوي، وأؤكد لكم أننا جاهزون من جميع النواحي".



ويستقبل وفاق سطيف، نظيره الأهلي المصري، بملعب الثامن من مايو 1945، في إطار إياب نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء.





أكد مدرب وفاق سطيف الجزائري، رشيد الطاوسي، أن أحد مفاتيح الفوز على الأهلي المصري، هي اللعب على استغلال نقطة ضعفه.