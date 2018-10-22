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أخبار البلد

الزراعة: تحصين 3 ملايين و89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أكد الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى محافظات الجمهورية حتى أمس الأحد بلغ 3 ملايين و89 ألفا و 779 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام.

وأضاف محروس، أنه تقرر مد فترة الحملة حتى نهاية شهر أكتوبر الجار وأن التحصين من المنزل للمنزل.

وناشد رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين سرعة تحصين مواشيهم خلال هذه الفترة التي ينشط فيها فيروس الحمى القلاعية.
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