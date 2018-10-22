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أخبار العالم

أمير مكة يتقدم بالتعازي لأسرة جمال خاشقجي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تقدم أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، بالتعازي لذوي الفقيد جمال خاشقجي، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر موقع "تويتر"، "‏أمير مكة ‎#خالد_الفيصل يقدم تعازيه لذوي الفقيد ‎#جمال_خاشقجي.. قال سموه : "نشاطركم الحزن ونسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى قدما التعازى لأسرة الفقيد جمال خاشقجى، معربين عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل.
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