أحمد الشيخ نائبا عن وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع اللجنة الفنية بالجزائر

يشارك وفد مصري في فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الاتحاد الإفريقي، وذلك بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة 21-25 أكتوبر الجاري.



وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير لحضور الاجتماع برفقة كل من الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب ، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني بالوزارة، وحسن غزالى منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا".



وألقى الدكتور أحمد الشيخ كلمة خلال فعاليات الاجتماع تضمنت عرض التجربة المصرية في التصدي لمكافحة الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فيما يخص بناء الشخصية المصرية، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



يذكر أن الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الاتحاد الإفريقي يناقش مجموعة من المحاور الرئيسية حول سياسات العمل الشبابي والرياضي داخل القارة السمراء، وعرض البرامج والمشروعات المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة والتي تضمن تكامل الشباب في سياسات واستراتيجيات تنمية القارة، وتحقيق نهضة في مجال الثقافة الأفريقية.