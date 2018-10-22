جاريد كوشنر: السعودية شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية حليف لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للولايات المتحدة.



وأعلن كوشنر فى مؤتمر صحفي يعقده اليوم في واشنطن، أنه طالب المملكة بشفافية وجدية التحقيقات بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف أن الرئيس ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو يتابعان التحقيقات بشأن الواقعة وفي انتظار نتائجها.



