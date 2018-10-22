تهديدات ترامب بالانسحاب من اتفاقية الحد من الأسلحة النووية تثير مخاوف العالم.. موسكو تتهم واشنطن باختراق الاتفاق .. وCNN: ترامب وبوتين لديهما مكاسب في الإلغاء

واشنطن تهدد بالانسحاب من اتفاقية الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى

سي إن إن: الدولتان تخترقان الاتفاقية وتسعيان لإلغائها

القناة: بيانات الدولتين تكشف إنتاجهما لصواريخ مخالفة للاتفاقية

أثار تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاقية الحد من الصواريخ النووية مع روسيا، الكثير من الحيرة حول مستقبل التسليح النووي بين البلدين، والعودة مجددا إلى مرحلة الحرب الباردة، والتي ستلقي بظلالها على أوروبا، التي ترى في الحفاظ على هذه الاتفاقية جزءا من أمنها القومي.وخلال السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ستنسحب من الاتفاقية الموقعة عام 1987 مع روسيا حول الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، متهما روسيا بعدم احترامها.غير أن هذا التلويح بالانسحاب أثار قلقا عالميا، لاسيما في أوروبا، التي طالبت ترامب بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدد أمنها القومي، لاسيما وأنه سيسمح لروسيا بانتاج صواريخ نووية دون رقابة بحكم الاتفاقية.وبحسب الاتفاقية، فإنه يمنع على واشنطن وموسكو امتلاك أو انتاج أو تجربة إطلاق صواريخ يبلغ مداها بين 500 إلى 5500 كيلو أو امتلاك أو انتاج منصات لمثل هذه الصواريخ.وساعدت هذه الاتفاقية في تفكيك الآلاف من الصواريخ في الولايا المتحدة وروسيا، غير أن قرار ترامب بالانسحاب من هذا الاتفاق زاد المخاوف حول سباق تسليح جديد بين القوتين.ترى الإدارة الأمريكية الحالية أن روسيا وعلى مدار أعوام عديدة لا تلتزم ببنود هذه الاتفاقية وتباشر بناء مثل هذه الصواريخ.وبرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هذا الانسحاب باتهام موسكو بانتهاك هذه المعاهدة منذ سنوات عديدة، موضحا:" روسيا لم تحترم المعاهدة وبالتالي فإننا سننهي الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1987".وتابع ترامب، بحسب وكالة "فرانس برس":" لقد انتهكت روسيا الاتفاقية أنها تنتهكها منذ سنوات عديدة، لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس أوباما عليها أو ينسحب منها. نحن لن نسمح لهم بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة، في حين أننا ممنوعون من ذلك".وقالت الحكومة الروسية ردا على تهديدات ترامب أنها مجبرة لاتخاذ إجراءات إذا بدأت واشنطن بتطوير أنظمة صواريخ جديدة.ونفى ديمتري بسكوف، متحدث الكرملين بشدة أن روسيا انتهكت هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه على العكس، فإن روسيا ترى أن الولايات المتحدة هي من تخرق الاتفاقية بنشر منظومات مضادة للصواريخ والتي يمكن استخدامها لمدى قصير أو متوسط.غير أن روسيا اعترفت أن هذه الاتفاقية بها بعض المشكلات.لكن وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الدولتين لا تحترمان المعاهدة، ففي مارس الماضي، استخدم الرئيس الروسي محتوى فيديو لصواريخ ذات مدى طويل تتساقط على ولاية فلوريدا الأمريكية، للتعبير عن قوة بلد.كما هددت موسكو بضرب صواريخ أمريكية في سوريا، في حين رد ترامب على تويتر على هذه التهديدات بالقول إن واشنطن لديها صواريخ ذكية وجديدة و"لطيفة".تتابع "سي إن إن" بالقول إن الدولتين لديهما رغبة دفينة باختراق والتعدي على بنود هذه الاتفاقية، فالخروج من الاتفاقية سيسمح لواشنطن بتطوير صواريخ مماثلة للتي تمتلكها روسيا.لكن سيسمح هذا الخروج لروسيا بإلقاء اللوم في فشل الاتفاقية، وتتابع ترسانتها من الصواريخ النووية بحرية.وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقه تجاه هذا القرار الأمريكي، مشددا على أهمية استمرار اتفاق الصواريخ النووية لأمن أوروبا.وبحسب بيان لقصر الإليزيه، نشره موقع "بورص أوراما" الفرنسي، فإن الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي ناقشا مستقبل هذه الاتفاقية التي يرغب ترامب الانسحاب منها.ووفقا للبيان، فإن ماكرون شدد على أهمية هذه الاتفاقية، لاسيما للأمن الأوروبي واستقرارها الاستراتيجي.وفي نفس السياق، حذر آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، الرئيس الأمريكي ترامب بعد إعلانه رغبته الانسحاب من اتفاقية الصواريخ النووية، موضحا أن هذا التصرف لا ينبع من عقلية كبيرة.وأوضح الرئيس السوفيتي السابق الذي وقع الاتفاقية عام 1987 عن الجانب الروسي، مع الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان، لتفكيك الصواريخ ذات المدى بين 500 إلى 5500 كلم.وبين جورباتشوف، في تصريحات للوكالة الروسية "أنترفاكس" أن تهديد الانسحاب من الاتفاقية "ليس عملا نابعا من عقلية عظيمة".وأضاف جورباتشوف:" هل فعلا لا يفهمون في واشنطن ما الذي سيقود إليه ذلك؟"، قبل أن يضيف:" هذا القرار سوف يقوض جميع الجهود التي اتخذها قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لتحقيق تفكيك للأسلحة النووية".وتابع جورباتشوف:" طموح واشنطن لإعادة السياسة إلى الوراء لا يمكن قبوله، يجب أن يقبل هذا ليس فقط من قبل روسيا ولكن من قبل كل الذين يطمحون إلى عالم بدون أسلحة نووية".وأشار جورباتشوف إلى أن جميع الاتفاقات التي هدفت إلى تحقيق تفكيك للأسلحة النووية والحد من الأسلحة النووية ينبغي أن تبقى من أجل الحياة على وجه الأرض".