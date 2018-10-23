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ثقافة

حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي

يحتفظ المتحف الإسلامي بعشرات من شواهد القبور التي تمثل قطعا فنية رائعة وكنوزا أثرية لا تقدر بثمن،كشف حكايتها الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف،وذلك أثناء جولة صدي البلد في المتحف.

قال عثمان : لدينا شاهد قبر من الحجر الجيري يرجع لعصر الخلفاء الراشدين القرن 1 هــ / 7 م ،وهو أقدم تحفة مؤرخة في الآثار الإسلامية الباقية، وأقدم وأول نموذج للكتابات في الفن الإسلامي في مصر حتي الآن.

وتابع:الكتابات علي اللوح الحجري 8 أسطر بالخط الكوفي البدائي،وتحتوي على اسم المتوفى وهو عبد الرحمن بن خير الحجرى أو الحجازي، والدعاء له بالمغفرة وتاريخ وفاته في جمادى الآخرة من عام 31 هـ / يناير أو فبراير 652م أي في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان"رضي الله عنه".

وهناك شاهد قبر رخامي"مصر-العصر العباسي القرن 2هجري/8 ميلادي"،وعليه 10 أسطر بالخط الكوفي البسيط منفذة بالحفر الغائر،وتضمنت إسم المتوفي"عبد الله بن لهيعة الحضرمي"،وتاريخ وفاته في جمادي الآخرة 174 هجري/ أكتوبر- نوفمبر 790 ميلادي،وقد نقل هذا الشاهد من جبانة عين الصيرة جنوب القاهرة.

وتابع:شاهد قبر رخامي"مصر-العصر العثماني القرن 12هجري/19 ميلادي"،وعليه 6 أسطر بالتركية العثمانية تتضمن إسم صاحبة الشاهد"زليخة زوجة الأمير إبراهيم بك"،وقد رافقت زوجها عندما نفاه الفرنسيون أثناء إحتلالهم القاهرة في 1798 م،وتاريخ وفاتها في 28 محرم 1216 هجري/10 يونيو 1801 ميلادي.

وأضاف:شاهد قبر من رخامي"مصر-العصر الفاطمي القرن 5 هجري/11ميلادي"،ونقشت عليه كتابات بالخط الكوفي ذي الزيادات المثلثة وتتضمن أيات قرأنية،وإشارة إلي تاريخ وفاة القاضي"إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن علي بن هارون" 5 رجب 412 هجري،وقد نقل من إسنا التي تقع علي ضفاف النيل علي بعد 50 كم جنوب الأقصر.
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
حكاية شواهد القبور بالمتحف الإسلامي..مصنوعة من الحجر والرخام..وأسماء المتوفين بالخط الكوفي..صور
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