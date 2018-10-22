ندوات توعية عن الالتهاب الكبدي الفيروسي بكليات جامعة المنيا

نظم المجلس القومى للمرأة ندوة تثقيفية لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة المنيا عن كيفية الوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" ، "بي"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التوعوية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية.



حاضر بالندوة الدكتور شنطورى بيومي إمام، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، حيث تناول المحاضر بالندوة أعراض وأسباب و طرق العدوى للمرض، وأهم الاختلافات بين الالتهابات الكبدية الفيروسي "سي"،"بي"، وكيفية أنتقاله من شخص لآخر، بالإضافة للأشخاص الأكثر عرضة لهذه الفيروسات، وكيفية التعامل مع المصابين، وأعراضه ومضاعفاته، وطرق العلاج من هذا الفيروس.



وأشارت الدكتورة " رشا المهدى" ومقرر المجلس القومى للمرأة بالمنيا ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية، أن هذه الندوة هي الأولى من سلسلة الندوات المقامة بجامعة المنيا والتي تختص بتثقيف الشباب والشابات بالجامعة صحيًا، بعدد من الندوات التى تتناول موضوعات عن: "التحصين المبكر للمقبلين على الزواج، وكيفية إختيار شريك الحياة، و"أنى رجل" لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بكيفية بناء أسرة سليمة".