فض تجمع أهالى طفل مختطف بمركز قوص

تمكنت أجهزة الأمن بمركز قوص بمحافظة قنا ، من إقناع أهالى طفل مختطف من مدينة قوص، بفض تجمعهم وفتح الطريق أمام السيارات.



فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفل إلى ذويه.



وكان الطفل صلاح.ع.ا 9 سنوات قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين أثناء عودته من المدرسه بمدينة قوص، وهو ما دفع الأهالى إلى التجمهر مما أدى إلى غلق الطريق.

