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حوادث

فض تجمع أهالى طفل مختطف بمركز قوص

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:17 م
صورة أرشيفية - تجمع
صورة أرشيفية - تجمع اشخاص
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بمركز قوص بمحافظة قنا ، من إقناع أهالى طفل مختطف من مدينة قوص، بفض تجمعهم وفتح الطريق أمام السيارات.

فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفل إلى ذويه.

وكان الطفل صلاح.ع.ا 9 سنوات قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين أثناء عودته من المدرسه بمدينة قوص، وهو ما دفع الأهالى إلى التجمهر مما أدى إلى غلق الطريق.
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