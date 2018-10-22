فض تجمع أهالى طفل مختطف بمركز قوص

تمكنت أجهزة الأمن بمركز قوص بمحافظة قنا ، من إقناع أهالى طفل مختطف من مدينة قوص، بفض تجمعهم وفتح الطريق أمام السيارات.
فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفل إلى ذويه.
وكان الطفل صلاح.ع.ا 9 سنوات قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين أثناء عودته من المدرسه بمدينة قوص، وهو ما دفع الأهالى إلى التجمهر مما أدى إلى غلق الطريق.
فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفل إلى ذويه.
وكان الطفل صلاح.ع.ا 9 سنوات قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين أثناء عودته من المدرسه بمدينة قوص، وهو ما دفع الأهالى إلى التجمهر مما أدى إلى غلق الطريق.